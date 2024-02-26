هل تعرض الاتحاد للظلم أم تمت مساعدته للفوز؟ .. كوارث تحكيمية في مباراة الوحدة

لقطات تحكيمية مثيرة للجدل في مباراة الاتحاد والوحدة..

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شهدت مباراة الاتحاد والوحدة، في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024، العديد من اللقطات التحكيمية المثيرة للجدل.

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الاتحاد خطف فوزًا قاتلًا على الوحدة، بهدفين مقابل واحد، مساء يوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة 21 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

ووفقًا لمحللي التحكيم سيمر عثمان ومحمد فودة، كان أداء حكم مباراة الاتحاد والوحدة "كارثي"؛ حيث ظهر غير واثق في قراراته طوال الـ90 دقيقة.

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وأجمع عثمان وفودة في تصريحات مع برنامج "أكشن مع وليد"، على عدم صحة قرار الحكم، بإلغاء هدف المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، في الدقيقة 30 من عمر الشوط الأول.

وأكد الثنائي، على أن لاعب الوحدة هو من ارتكب الخطأ على البرازيلي فابينيو، متوسط ميدان العميد الاتحادي - وليس العكس -؛ وذلك قبل وصول الكرة إلى بنزيما، والذي أحرز منها الهدف، الذي تم إلغاءه.

أيضًا.. عثمان وفودة أوضحا أن قرار الحكم، بمنح ركلة جزاء للاتحاد، في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول، كان خاطئًا.

وكشف سمير عثمان ومحمد فودة، عن أن المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم نادي الاتحاد؛ هو من توجه برأسه إلى كتف لاعب الوحدة؛ لذلك لم تكن اللعبة تستحق ركلة جزاء.

وكان بنزيما قد أهدر هذه الركلة الجزائية، قبل أن يحتسب الحكم، ركلة أخرى للاتحاد في الشوط الثاني، أعلن عثمان وفودة، أنها صحيحة 100%.

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