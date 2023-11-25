بعد الخطأ التحكيمي الغريب .. هل تعاد مواجهة الاتحاد والاتفاق؟

الحكم المجري تاماس بوجنار أثار الجدل بأدائه خلال مواجهة الاتحاد والاتفاق..

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شهدت مواجهة الاتحاد والاتفاق لقطة مثيرة للجدل تحكيميًا، أحدثت بلبلة كبرى في الوسط الرياضي، فهي ليس ضربة جزاء غير محتسبة أو هدف ملغي، بل وقت لم يكتمل!

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اللقاء كان قد انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، ضمن الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي، تحت قيادة حكم الساحة المجري تاماس بوجنار.

وبينما احتسب بوجنار دقيقتين كوقت بدل من الضائع في شوط اللقاء الثاني، أطلق صافرته بعد مرور دقيقة و32 ثانية فقط.

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حول هذه الحالة، أوضح الخبير التحكيمي عبد الله القحطاني خلال تصريحاته لبرنامج "دورينا غير": "الحكم احتسب دقيقتين وقت بدل ضائع، لكنه أطلق صافرة النهاية بعد دقيقة ونصف فقط، ما يعالج هذا الأمر المادة السابعة في القانون والتي تنص على أنه يجوز للحكم أن يمد الوقت بدل من الضائع، إنما لا يجوز تقليصه، ربما عدم تنبؤ، كان على الحكم الرابع أو حكم الفيديو تنبهه، خاصةً وأنه لم يخرج من الملعب بعد".

بسؤاله عما إذا كان هناك إمكانية لإعادة اللقاء، نفى قائلًا: "لا يؤثر هذا الخطأ على المباراة، لأن المادة الخامسة كفلت للحكم قراراته، بالطبع لن تعاد المباراة، هذه المادة تحمي الحكم في هذه الحالة".

يذكر أن الاتحاد يحتل حاليًا المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 26 نقطة، فيما يحل الاتفاق في المركز السابع بـ23 نقطة.

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