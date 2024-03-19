"هل تريد تعليم الكاهن كيف يقول القداس؟" .. رد فعل نيمار على "درس" جيسوس لتسديد ركلات الجزاء

موقف طريف يرويه ميشايل جناح الهلال

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رغم ابتعاده عن اللعب منذ أكتوبر الماضي لإصابته بقطع في الرباط الصليبي، إلا أن نيمار متواجد دائمًا في حديث زملائه في الهلال، وآخرهم الجناح ميشايل الذي روى موقف طريق بين مواطنه والمدرب جورج جيسوس.

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ميشايل تحدث عن رد فعل نيمار حين أراد جيسوس تعليمه كيفية تسديدة ركلات الجزاء في إحدى الحصص التدريبية، مشيرًا إلى أن المدب رغم شخصيته الصارمة إلا أنه يضحك ويمزح مع اللاعبين أحيانًا وتجمعه معهم مواقف طريفة ومضحكة للغاية منها هذا الموقف.

وأضاف لـ "CNN Esportes" "أحيانًا يتخلى جيسوس عن صرامته، هو مضحك للغاية، هناك أوقات يمزح فيها وهنا نسأل أنفسنا "هل هو حقًا نفس الشخص الذي كان ينتقدنا؟"".

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تابع "ذات مرة توجه إلى نيمار وقال له "سأعلمك كيفية تسديد ركلات الجزاء"، نيمار نفذ ركلة الجزاء وقال للمدرب "هل تريد تعليم الكاهن كيف يقول القداس؟ سأهدر ركلة جزاء حينما أريد فقط". الموقف كان ممتعًا والجميع ضحك كثيرًا. جيسوس مضحك كثيرًا لكنه مثل الأب أو الجد الذي يُريد أن يُعلمك والذي يدرك في عقله أنك بحاجة للمساعدة".

يُشار إلى أن الهلال تحت قيادة جيسوس حقق إنجازًا عالميًا بتصدر قائمة الفرق الأكثر إحرازًا للانتصارات المتتالية برصيد 29 فوز، ومازال العدد قابل للزيادة.

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