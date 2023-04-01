هل تحدث؟ أنباء عن تعاقد الهلال مع توني كروس!

نجم ريال مدريد في طريقه للدوري السعودي

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تزداد أخبار سوق الانتقالات الخاص بالدوري السعودي سخونة وإثارة كلما اقتربنا من نهاية الموسم، خاصة مع الوعود الجدية من المسؤولين بدعم جميع الأندية لضم عدد من النجوم الكبار على غرار تعاقد النصر مع كريستيانو رونالدو.

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أحد الأسماء المرشحة بقوة للعب في الدوري السعودي الموسم القادم هو الألماني توني كروس الذي سينتهي عقده مع ريال مدريد نهاية الموسم الجاري ولم يتضح مستقبله في العاصمة الإسبانية بعد.

الإعلامي عبد العزيز المريسل أشار عبر حسابه على تويتر إلى أن كروس بات قريبًا من اللعب لأحد أندية الدوري السعودي الموسم القادم، لكنه أخرج النصر من قائمة تلك الأندية.

إذ كتب "توني كروس يقترب من أحد الأندية الخمسة في دوري روشن السعودي (ليس النصر) وسيكون بديلًا للاعب عقده ساري المفعول والذي ستتم إعارته لنادٍ صاعد من دوري الدرجة الأولى أو لأحد أندية الوسط اللاعب سبق وتلقى وعدًا بإكمال عقده".

صحيفة الشبابية السعودية أفادت أن الهلال بات قريبًا جدًا من التوصل لاتفاق مع لاعبين أجنبيين يلعبان في مركزي الظهير الأيسر ولاعب الوسط رقم 8، مشيرة إلى أن تلك مجرد البداية وأن المزيد من اللاعبين قادمين خلال الصيف.

مغردون عبر تويتر ربطوا بين تصريح المريسل وتلك الأخبار من الشبابية ليخرجوا بحقيقة أن الهلال هو النادي الذي يُفاوض النجم الألماني وقد بات قريبًا من التعاقد معه، خاصة في ظل بحثه عن لاعب وسط جديد بعد الموسم الكارثي لسلمان الفرج على صعيد الإصابات والغياب عن اللعب.

يُشار إلى أن الهلال لم يضم أي لاعب جديد منذ يناير 2022، وذلك بسبب منعه من القيد لفترتي انتقال على خلفية قضية لاعب وسطه محمد كنو مع النصر.

Shahid