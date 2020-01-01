هل تجبر كورونا الدوري الإيطالي على إلغاء تقنية الفيديو؟

نبأ هام..

طمأن نيكولا ريتزولي، الحكم الشهير ومصمم التحكيم في إيطاليا، أن الدوري الإيطالي سيكون قادرًا على الاعتماد على تقنية الفيديو عند استئناف الموسم بصورة طبيعية.

وكان الكالتشيو قد تم إيقافه في شهر مارس الماضي في أعقاب تفشي فيروس كورونا، وبدأت الأندية في العودة التدريجية للتدريبات منذ بداية شهر مايو الحالي.

الاتحاد الإيطالي ورابطة السيري آ وضعوا نصف يونيو المقبل كموعد لاستئناف الدوري، ومن المقرر أن تتخذ الحكومة الإيطالية قرارها النهائي بالعودة أو التأجيل يوم 28 مايو.

المزيد من الفرق

وفي ظل اعتماد سياسة التباعد الجسدي، أثيرت ضجة حول إمكانية عدم استكمال الموسم بتقنية الفيديو، لا سيما وبعدما منح الفيفا الحق للاتحادات في تقرير استكمال الموسم بها أو إلغائها لتأكيد سلامة الحكام.

لكن ريتزولي طمأن الجميع في حوار صحفي اليوم، إذ قال "لقد بذلنا جهودًا هائلة لتأمين كل شيء وسنكون قادرين على الاستئناف باستخدام التكنولوجيا".

وتابع "من الواضح أن هذا سيضمن التوحيد للموسم بشكل عام فيما يتعلق بالفار، سيتواجد الحكام والمشغل في غرفة واحدة، في حين أن الشخص الذي تتمثل مهمته في إرسال اللقطات إلى المخرج سيكون في غرفة أخرى".

وأتم "لذلك، سيتواجد ثلاثة أفراد في الغرفة جنبًا إلى جنب مع حاجز زجاجي وأقنعة للوجه، مما سيسمح لنا بتطبيق سياسات التباعد الاجتماعي، نأمل أن يقلل ذلك من المخاطر إلى الحد الأدنى".

الجدير بالذكر أن تقنية الفيديو لم يتم إلغائها في ألمانيا هذا الموسم عند استئناف البوندسليجا والدرجة الثانية، ما يبشر بإمكانية استمرارها في كل الدوريات اعتمادًا على البرتوكول الصارم الحالي.