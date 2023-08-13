"هل تتوقعون أن يركض إلى ذراعي؟" .. يورجن كلوب يعلق على غضب محمد صلاح من تغييره أمام تشيلسي!

مدرب ليفربول يعلق على غضب صلاح من تغييره أمام تشيلسي في افتتاح الدوري الإنجليزي..

عبر الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول عن تفهمه لغضب نجمه المصري محمد صلاح بعد تغييره أمام تشيلسي في قمة الجولة الأولى لمنافسات موسم 2023-2024.

ليفربول حل ضيفًا على ملعب "ستامفورد بريدج" في المباراة التي انتهت بهدف في كل شبكة، لكن صلاح أخفق في التسجيل ليتوقف رقمه الخاص بالتسجيل في الجولة الافتتاحية من "البريمييرليج"، بعد تغييره في الدقيقة 77 من عمر اللقاء، ليظهر الغضب على "الملك المصري" أثناء خروجه من الملعب.

كلوب، وفي تصريحات مع شبكة "سكاي سبورت" الإنجليزية تحدث عن غضب صلاح قائلًا: "يمكنني أن أفهم ذلك لأن صلاح إذا سجل، فسيكون هذا رقمًا قياسيًا جديدًا للأهداف التي تم تسجيلها في المباراة الافتتاحية لكنني لم أفكر في ذلك".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف: "كنا بحاجة إلى الاستقرار وكنا بحاجة إلى أرجل جديدة، المباراة كانت قوية للغاية على جميع اللاعبين، هذا كل ما يمكنني قوله عن ذلك".

واختتم كلوب تصريحاته في هذا الصدد قائلًا: "كان رد فعله مناسبًا تمامًا، عندما أقوم بتغيير لاعب ثم يقفز إلى ذراعي والنتيجة هي التعادل 1-1 وهو مهاجم يريد أن يسجل، سأكون كذلك مندهشًا حقًا لذلك لا بأس برد فعله".