هل تتواجد تقنية الفيديو في يورو 2020؟

تعرف على موقف تقنية الفيديو في بطولة يورو 2020 وهل ستظهر لأول مرة وسبب عدم استخدامها بالتصفيات

بدأ العد التنازلي لبطولة يورو 2020، والتي ينتظرها جميع المشجعين في كافة أنحاء العالم لقوتها والتي من المتوقع أن تشهد مباريات ممتعة.

وكان من المفترض أن تقام البطولة في الصيف الماضي، ولكن تم تأجيلها بسبب تفشي فيروس كورونا، لتقام في منتصف الشهر الحالي.

وفي السنوات الأخيرة، ومع انتشار تقنية الفيديو في المباريات، تغير مسارات بطولات مختلفة حول العالم، وأثارت الجدل في مباريات كثيرة.

سيكون السؤال الذي تفكر فيه العديد من الجماهير، هل ستظهر تقنية الفيديو لأول مرة في تاريخ البطولة؟، هذا ما سنعرف إجابته معًا في التقرير التالي:

لماذا لم يتم استخدام تقنية الفيديو في تصفيات أمم أوروبا؟

لم يتم استخدام تقنية الفيديو في تصفيات أمم أوروبا الأخيرة أو التصفيات المؤهلة لكأس العالم القادم، بالرغم من مطالبات الكثير من الفرق المشاركة استخدام التقنية.

وكانت بعض الملاعب غير مجهزة لاستخدام تقنية الفيديو، فرأى الاتحاد الأوروبي أنه ليس من العدل أن يتم استخدام التقنية في ملاعب محدودة فقط، فقرر تأجيل استخدام التقنية لحين الانتهاء من تجهيز كافة الملاعب

جدول مواعيد يورو 2020، المدن والملاعب والنظام وموقف الحضور الجماهيري

هل استخدمت تقنية الفيديو في نسخة 2016؟

في النسخة الأخيرة من اليورو والتي كانت في عام 2016، لم يكن هناك أي تواجد لتقنية الفيديو، وكان يتم الاكتفاء بحكم الساحة وحكام الراية، إلى أن بدأت تقنية الفيديو في الانتشار.

وقرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الاعتماد على تقنية الفيديو لأول مرة بشكل رسمي في البطولة من نسخة 2020، وبالفعل أعلن عن أسماء الحكام في أبريل الماضي

ما هي أشهر البطولات التي تم استخدام تقنية الفيديو فيها؟

مع انتشار تقنية الفيديو، ظهرت في الكثير من البطولات المختلفة، لعل أهمها بطولة كأس العالم 2018، بالإضافة إلى دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية، والبطولات القارية المختلفة مثل دوري أبطال إفريقيا، وكأس الأمم الإفريقية.