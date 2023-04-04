هل تتم الصفقة أخيرًا؟ .. تطور ملفت في مفاوضات الهلال مع ليونيل ميسي

خطوة حاسمة من الهلال

shahid

كشفت صحيفة عكاظ السعودية عن تطور ملفت قد يكون حاسمًا في مفاوضات الهلال مع ليونيل ميسي نجم هجوم باريس سان جيرمان الذي ينتهي عقده مع ناديه بنهاية الموسم الجاري.

لا تفوت إثارة دوري روشن السعودي المزيد من الأحداث الرياضية السعودية والعالمية .. تابع كل ذلك على شاه

مستقبل ميسي معلق حاليًا بين 4 وجهات، البقاء في العاصمة الفرنسية أو العودة إلى برشلونة أو التوجه للدوري الأمريكي أو العودة لمنافسة كريستيانو رونالدو في الدوري السعودي أو ربما اللعب بجانبه في النصر.

المصادر الأوروبية تتحدث عن أرقام وتفاصيل تخص المفاوضات، وقد نفى والد ميسي مؤخرًا طلب نجله الحصول على 600 مليون يورو للتوقيع للهلال، فيما أشارت عدة مصادر إلى أن العرض الأزرق يصل إلى 350 مليون يورو سنويًا.

عكاظ أفادت أن الهلال قدم في الساعات الأخيرة عرضًا رسميًا للتعاقد مع ميسي، مشيرة إلى أن ذلك العرض يُلبي جميع مطالب بطل العالم مع الأرجنتين ويتضمن كافة المزايا المقررة للاعب.

ولم تتحدث الصحيفة عن موقف ميسي من ذلك العرض، علمًا أن اللاعب يستطيع التوقيع حاليًا لأي نادٍ مجانًا ودون العودة لناديه بعد دخوله فترة الـ6 أشهر الحرة في عقده منذ يناير الماضي.

Shahid