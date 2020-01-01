هل تتعطل صفقة انتقاله للنصر السعودي؟ فيجولي يتلقى عروضًا جديدة

الغرافة القطرية وأندية أخرى تزاحم النصر للحصول على توقيع اللاعب الجزائري.

تلقى الجزائري سفيان فيجولي، صانع ألعاب فريق جلطة سراي التركي، عروضًا جديدة خلال الساعات الماضية، من أجل الحصول على خدماته، لتزاحم نادي النصر السعودي، الذي تقدم بعرض مؤخرًا للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأشارت تقارير صحفية تركية إلى أن نادي النصر قام برفع العرض المالي الذي قدمه إلى نادي جلطة سراي، للحصول على خدمات سفيان فيجولي، إلى 10 ملايين يورو.

وأشارت صحيفة "الصباح" التركية، إلى أن فيجولي يلقى اهتمامًا من أندية خليجية وإسبانية، للحصول على توقيعه، بجانب العرض الذي تقدم به نادي النصر السعودي مؤخرًا.

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كما أكد موقع "سبوركس" التركي على أن إدارة جلطة سراي تلقت عرضًا بقيمة 8 ملايين يورو، من جانب نادي الغرافة القطري، للتعاقد معه في الصيف الحالي.

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وأوضحت تقارير صحفية تركية أيضًا اهتمام نادي ريال بيتيس الإسباني بالتعاقد مع فيجولي، من أجل تعزيز خط هجوم الفريق خلال الموسم المقبل.

ولعب سفيان فيجولي مع جلطة سراي، منذ الانضمام له في 2017، 101 مباراة سجل فيهم 26 هدفًا، وصنع 22 هدف لزملائه بالفريق، ليكون واحدًا من أهم عناصر الفريق التركي.

جلطة سراي لا يمانع في بيع سفيان فيجولي، ولكن مسؤوليه وضعوا مبلغ 10 ملايين يورو، من أجل الموافقة على انتقال اللاعب الجزائري لأي فريق آخر.