هل بسبب كريستيانو رونالدو؟ .. تاليسكا يضع شرطًا صعبًا لتجديد عقده مع النصر

النصر يسعى لتجديد عقد نجمه وهدافه

shahid

تسعى إدارة النصر برئاسة مسلي آل معمر لتجديد عقد نجم وهداف الفريق أندرسون تاليسكا رغم بقاء موسم ونصف على نهايته، وقد بدأت المفاوضات بين الطرفين بالفعل مؤخرًا.

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تاليسكا انضم للنصر صيف 2021 بعد أن كان قاب قوسين أو أدنى من ارتداء قميص الهلال، وقد وقع عقدًا ينتهي صيف 2024، مما يسمح له التوقيع لأي نادٍ مجانًا في يناير القادم.

موقع "ون ون" أفاد أن تاليسكا لا يُمانع أبدًا تجديد عقده والبقاء مع فارس نجد، ولكنه وضع شرطًا صعبًا للموافقة على العقد الجديد وهو زيادة راتبه السنوي والذي يصل حاليًا إلى 8 ملايين يورو.

صاحب الـ28 عامًا كان قد رفض عرضًا من فلامنجو للانضمام له بنهاية الموسم الجاري، كما أنه ارتبط مؤخرًا بعدد من الأندية البرازيلية والتركية، خاصة في ظل أدائه الممتاز مع النصر هذا الموسم وإحرازه 14 هدفًا في دوري روشن السعودي.

ومما يبدو أن إدارة النصر قد تُواجه صعوبة في تجديد عقود نجوم الفريق دون زيادة جيدة في رواتبهم، خاصة في ظل العقد الضخم الذي وقعته الإدارة مع النجم كريستيانو رونالدو والذي يمنحه بموجبه 200 مليون يورو سنويًا، والبداية مع تاليسكا.

Shahid