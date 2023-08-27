"هل أنت من مواليد لندن؟" .. أبو تريكة يواصل هجومه على تشيلسي ويقارن الوضع بالسعودية!

النجم المصري يواصل إثارة الجدل

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واصل النجم المصري محمد أبو تريكة هجومه على تشيلسي الإنجليزي، وقارن الوضع بينه وبين دوري روشن السعودي الذي قام بإجراء تعاقدات ضخمة خلال صيف 2023.

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وكان أبو تريكة قد انتقد الأموال التي قام نادي تشيلسي بدفعها خلال صيف 2023، حيث أكد على أن إدارة "البلوز" قامت بدفع ما يقرب المليار في الصفقات، في نجوم لن يفيدون الفريق، لتقوم الجماهير بحملة عبر موقع "إكس" وطالبوا بطرده من بي إن. "اقرأ التفاصيل"

وعاد أبو تريكة للحديث عن تشيلسي مرة أخرى، حيث قال عبر قنوات "بي إن سبورتس"، حيث قال: "بعد صلاة الفجر قام أحد الشباب بإلقاء اللوم عليّ بشأن حديثي عن البلوز، وقلت له لماذا هل أنت من مواليد لندن؟".

وتابع: "لا بد أن يفهم الجميع مضمون كلامي عن تشيلسي، وعندما أقول إنه صرف مليار فمن الطبيعي أن أنتظر من النادي تحقيق البطولات".

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وقارن أبو تريكة الوضع بالسعودية، حيث قال: "الجميع يتحدث عن صرف الأموال في السعودية، ولكن عندما أتحدث عن مليار تشيلسي يصبح الأمر غريبًا، لماذا لم يتحدث أحد في إنجلترا عن صرف أموال تشيلسي مثل السعودية".

وشدد النجم المصري على أنه سيعتذر إلى تشيلسي إذا حقق بطولة خلال الموسم الحالي 2023-2024، وذلك بعد حديثه عن النادي الإنجليزي.

واختتم تريكة حديثه قائلًا: "أتفهم إذا شجع شخص سعودي نيوكاسل أو مصري لأستون فيلا أو إماراتي لمانشستر سيتي من أجل الملاك، ولكن بخصوص تشيلسي أبحث جيدًا عن مصادر أموال مال مالك النادي".

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