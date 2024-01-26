هل أعلن صفقة ريال مدريد المقبلة؟ .. رئيس نابولي يكشف مستقبل أوسيمين!

أوسيمين سيرحل عن نابولي...

كشف دي لورينتس، رئيس نادي نابولي عن الوجهة القادمة لفيكتور أوسيمين، لاعب الفريق الذي ارتبط بالرحيل عن صفوف فريق الجنوب الإيطالي.

وكان المهاجم النيجيري، قد جدد عقده مع نابولي مؤخرًا، لينتهي في يونيو 2026، ولكنه ارتبط بالرحيل عن صفوف نابولي، وسط اهتمام العديد من الأندية الأوروبية، وأندية الدوري السعودي.

وخرج اللاعب نفسه في تصريحات يؤكد فيها أنه سيحسم قراراه النهائي بشأن مستقبله، عقب نهاية الموسم الحالي، وهدفه الأول في الفترة الحالية هو التركيز مع نابولي وإنهاء الموسم بشكل مميز.

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وقال دي لورينتس في تصريحات لموقع "كالتشيو ميركاتو" عن مستقبل أوسيمين: "تصريحات اللاعب؟ كنا نعلم ذلك، وكانت مفاوضات التجديد طويلة ولهذا كنا نعلم أنه سيذهب إلى ريال مدريد أو باريس سان جيرمان أو الدوري الإنجليزي الممتاز".

وفي سياق منفصل نفى رئيس نادي نابولي، الأنباء التي ربطت فريقه بالتعاقد مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، عقب رحيله عن روما، وقال: "إنه مدرب عظيم، وأنه أحبه ولكن مستقبله سيكون خارج إيطاليا وليس في نابولي".