هل أصيب ليونيل ميسي من جديد؟ .. مدرب إنتر ميامي يثير الذعر حول الأرجنتيني!

غموض حول حالة ميسي مع إنتر ميامي...

أثار خافي موراليس، المدرب المساعد لفريق إنتر ميامي، القلق حول الحالة الصحية لنجم الفريق ليونيل ميسي، وإمكانية مشاركته في المباراة القادمة أمام مونتريال في الدوري الأمريكي.

وشارك البرغوث الأرجنتيني، في المباريات الأربعة التي خاضها فريقه هذا الموسم، ولكن مشاركته في المباراة القادمة أصبحت في محل شك، بعد قرار المدير الفني لإنتر ميامي.

ويلعب إنتر ميامي، مع مونتريال مساء يوم غد الأحد، ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري الأمريكي.

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وبحسب ما ذكره موراليس، فإن الإدارة الفنية لفريقه لم تحسم قرار مشاركة ميسي في المباراة، إذ يشعر المدرب تاتا مارتينيو بالقلق حول الحالة الصحية للاعب بسبب شعوره ببعض الانزعاجات العضلية.

جدير بالذكر أن إنتر ميامي، يتصدر ترتيب الدوري الأمريكي برصيد 7 نقاط، بعد فوزين وتعادل، ويأتي ميسي على صدارة ترتيب الهدافين برصيد 3 أهداف بالتساوي مع كريستيان بينتكي.