هل انتهى انتقام ريال مدريد؟ .. تلك الهزيمة ستدفعون ضريبتها ليوم الدين!

أول مرة سمعنا ذلك التعليق كان من المعلق التونسي الشهير عصام الشوالي خلال تعليقه على مواجهة صنداونز والأهلي في دوري أبطال إفريقيا.

الفريق الجنوب إفريقي كان قد فاز على الأهلي بخمسة أهداف نظيفة في 2019 لكن الأهلي عاد ورد الهزيمة بدل المرة اثنتان وحقق دوري الأبطال بشكل متتالي.

تعليق الشوالي تحول إلى مادة للسخرية من الفرق التي تخسر بشكل متتالي أمام الخصم ذاته، واستخدمه رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع لهذا الغرض.

لكن قبل أن يتحدث الشوالي بتلك الكلمات كانت واقع بالفعل في تاريخ المواجهات بين برشلونة وريال مدريد في كافة البطولات.

برشلونة كان يسيطر لفترات على نتائج الكلاسيكو، وكان ريال مدريد يحظى بنفس المكانة لفترات أخرى.

والآن وقبل ساعات قليلة تفصلنا عن مواجهة كلاسيكو صعب للغاية ضمن مواجهات الجولة الـ 29 من بطولة الدوري الإسباني على ملعب سانتياجو برنابيو، دعونا نستعرض الضرائب التي دفعها الفريقين لبعضهما البعض بعد هزائم ثقيلة في السنوات القليلة الماضية:

ريال مدريد يفوز برباعية فلا يعرف طعم الانتصار بعدها

في عام 2008 حقق ريال مدريد الفوز بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد على نظيره برشلونة في الجولة الـ 36 من بطولة الدوري الإسباني المحسوم وقتها للنادي الملكي وبفارق كبير من النقاط.

الفوز كان آخر فوز كبير بتلك النتيجة لريال مدريد، وكانت تلك هي المرة الأخيرة التي يسجل فيها الملكي أربعة أهداف في مرمى برشلونة.

من بعدها تولى بيب جوارديولا تدريب الفريق وانقلب السحر على الساحر وظل الملكي يدفع ضريبة ذلك الانتصار طويلًا، رغم الصفقات العديدة التي ضمها الفريق لاحقًا.

داني ألفيس بقميص برشلونة أمام ريال مدريد 👕



🏟 16 مباراة

✅ 10 انتصارات

🤝 تعادلان

❌ 4 هزائم



من ينسى لقطته الشهيرة أمام رونالدو 🔥pic.twitter.com/f2ShDF87So — GOAL Arabia (@GoalAR) March 19, 2022

برشلونة فاز من بعدها في خمس مباريات بشكل متتالي، كان من بينهم الفوز التاريخي بستة أهداف لهدفين في الموسم التالي على سانتياجو برنابيو، والآخر الذي انتهى بخمسة أهداف نظيفة لبرشلونة.

بشكل عام لم يعرف ريال مدريد طعم الفوز لـ 14 مباراة متتالية في كل البطولات، ولم يدفع الملكي الضريبة كاملة إلا عندما فاز بهدفين لهدف في أبريل من عام 2012 بالدوري الإسباني.

Getty/GOAL

برشلونة يضرب بالخمسة فينتفض الملكي

في 2018 حقق برشلونة فوزًا ساحقًا على ريال مدريد بخمسة أهداف لهدف وبعدها بأشهر قليلة فاز في مواجهتين في ظرف أسبوع واحد فقط بالدوري والكأس، لكن من بعدها توقفت انتصارات الفريق الكتالوني.

بدأ ريال مدريد سلسلة انتصارات متتالية على برشلونة منذ ذلك التاريخ لم تتوقف حتى يومنا هذا، وصلت للفوز الخامس على التوالي في كأس السوبر في يناير الماضي، عندما انتصر الملكي في الوقت الإضافي.

وبشكل عام يملك ريال مدريد حاليًا سلسلة انتصارات في أربعة لقاءات متتالية في الدوري الإسباني، وسلسلة لا هزيمة أمام برشلونة تمتد لست مواجهات، سيسعى بكل تأكيد ليجعلها سبعة في مواجهة البرنابيو.