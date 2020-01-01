هل انتهت الأزمة؟ فهد المولد يعلن عودته لتدريبات الاتحا]

المولد يعود إلى مدينة أبها للانضمام إلى معسكر النمور.

أعلن فهد المولد، نجم نادي الاتحاد، عن عودته مجددًا إلى مدينة أبها، من أجل الانضمام إلى معسكر فريقه من جديد، بعدما غادره مؤخرًا بسبب أزمة بينه وبين الإدارة برئاسة أنمار الحائلي.

وكان المولد قد غادر معسكر الاتحاد منذ أيام، بسبب خلاف بينه وبين الإدارة على بعض المستحقات المتأخرة، والتي تصل إلى 20 مليون ريال سعودي.

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المولد أعلن عبر حسابه على تطبيق "سناب شات" عن عودته مرة أخرى إلى مدينة أبها، للانضمام إلى معسكر النمور، مما يبين أن الأزمة قد انتهت.

وأشارت صحيفة "الاقتصادية" السعودية، إلى أن فهد المولد تعاقد مع مكتب استشارات قانونية، أوكل لهم مهمة مطالباته المالية على الاتحاد، حيث سيبدأ هذا المكتب باتباع الإجراءات القانونية لتسلم مستحقاته.

كما أكدت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، على أن إدارة الاتحاد ستفرض عقوبة انضباطية على المولد، بسبب مغادرته المعسكر بصورة مفاجئة دون إذن، بالخصم من مرتبه الشهري.

يأتي ذلك بعدما أصدر نادي الاتحاد بيانًا رسميًا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" منذ أيام، جاء فيه: "انطلاقاً من مبدأ الشفافية ووضع الجماهير الاتحادية أمام الحقيقة بخصوص ما بدر من فهد المولد لاعب الفريق، وتركه لمعسكر الفريق بمدينة أبها".

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وتابع: "يأتي ذلك بحجة وجود متأخرات مالية لصالحه لدى إدارة النادي، ورغبته في استلامها قبل أن يعود إلى التدريبات، نوضح أنه لا توجد للاعب من الناحية المحاسبية أي متأخرات مالية أو مستحقات لدى النادي حسب العقد المبرم بينه وبين النادي".

ومن جانبه رد المولد على البيان الصادر من الاتحاد، حيث أكد على أن لديه مستحقات مالية وفق وعود سابقة تلقاها بشكل شفهي من جانب الإدارة، مشيرًا إلى أن البيان الذي تم إصداره يمثل شخص واحد فقط.

وجاء رد المولد كالآتي: "لي مستحقات متأخرة تجاوزت الـ 20 مليون ريال ولي عدة سنوات أطالب بها فأنا ابن النادي وكنت أنتظر من الادارة حفظ حقوقي كغيري من اللاعبين المحترفين الذين يشتكون لمجرد رواتب وتصبح قضايا في لجان فض المنازعات داخلياً وخارجياً ويأخذون حقوقهم من خلال تشويه النادي بهذه القضايا".