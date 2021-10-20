هل انتهت الأزمة؟ إيكاردي يؤكد مسامحة واندا له

يبدو أن أزمة الخيانة التي تورط فيها ماورو إيكاردي مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي قد انتهت.

يوم السبت، اتهمت واندا نارا زوجها إيكاردي بخيانته لها، وذلك عبر قصة على موقع "إنستجرام" للتواصل الاجتماعي، كتبت فيها: "دمرت عائلة جديدة من أجل عاهرة".

وحسب العديد من التقارير، فإن إيكاردي كان على علاقة مع الممثلة الأرجنتينية يوجينا رودريجيز.

إيكاردي غاب عن تدريبات باريس سان جيرمان خلال الأيام القليلة الماضية، وحصل على إذن بالغياب عن مباراة لايبزيج الألماني التي أقيمت مساء الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا لأسباب شخصية.

والآن، نشر إيكاردي عبر موقع "إنستجرام" رسالة اعتذار طويلة، أشار فيها إلى أن العلاقة مع واندا ستستمر، مؤكدًا فيها اختيارها للعائلة.

ماذا قال إيكاردي؟

كتب إيكاردي في رسالته: "شكرًا لك حبي لاستمرار الثقة في هذه العائلة الجميلة، شكرًا لكونك محرك حياتنا".

وأضاف: "كم هو مؤلم أن تؤذي أحبابك، أنت تشفي فقط عندما تسامح من جرحتهم".

ما هو رد واندا على رسالة إيكاردي؟

واندا لم تقم بأي رد على وسائل التواصل الاجتماعي على رسالة إيكاردي لها.

لكن الأرجنتيني نشر بعد عدة ساعات صورة تجمعه مع واندا عبر "إنستجرام" قال فيها: "تمسكي بي بقوة، ولا تتركيني أبدًا".

كما شارك إيكاردي عبر قصص "إنستجرام" صورة تجمعه مع واندا، ويبدو فيها من الإشارة إلى المكان إلى عودتها إلى باريس بعد أن غادرتها قبل أيام إثر الخلاف مع اللاعب.

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