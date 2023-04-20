هل انتقم لبرشلونة؟ احتفال النصيري أمام مانشستر يونايتد يثير الجدل بسبب جارناتشو!

احتفال النظارة يثير القلق

اقصى نادي إشبيلية، منافسه مانشستر يونايتد من ربع نهائي الدوري الأوروبي بالانتصار 3/0 في مواجهة الإياب على ملعب رامون سانشيز بيزخوان، وكانت مواجهة الذهاب انتهت بالتعادل الإيجابي 2/2 على ملعب أولد ترافورد.

وسجل يوسف النصيري هدفين لفريقه، من ضمن الثلاثية، بينما احتفل بأحد أهدافه على طريقة النظارة، وهي الطريقة المفضلة للإسباني الدولي بيدري نجم نادي برشلونة.

وأشارت صحيفة "سبورت" الإسبانية إلى أن المهاجم المغربي الدولي قام بالاحتفال بهذه الطريقة في رسالة إلى أليخاندرو جارناتشو لاعب مانشستر يونايتد، الذي قام بنشر صورة على مواقع التواصل الاجتماعي يقلد فيها طريقة بيدري وسخر منه معلقًا: "الفريق الكبير يذهب إلى الدور التالي".

النصيري اعتاد على الاحتفال بنفس الطريقة، حيث قام بها خلال بطولة كأس العالم عندما سجل هدف الفوز على البرتغال في الدور ربع النهائي.

يذكر أن إشبيلية ضرب موعدًا ناريًا مع يوفنتوس في نصف نهائي الدوري الأوروبي.