هل النصر يفاوض النني؟ وكيله يُجيب

لاعب الوسط المصري ارتبط اسمه بنادي النصر خلال الفترة الماضية

كشف علاء نظمي؛ وكيل أعمال محمد النني لاعب وسط آرسنال الإنجليزي، حقيقة ما تردد خلال الأيام الماضية، بشأن مفاوضات نادي النصر من أجل ضمه اللاعب المصري.

وكان النني قد قام بتجديد عقده مع آرسنال في مايو الماضي لمدة موسم واحد، ويدخل الفترة الحرة التي يُسمح له فيها بالتوقيع لفريق آخر خلال شهر يناير المقبل.

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وقال نظمي خلال تصريحات لصحيفة "الميدان الرياضي": "لا يمكنني التعليق على أي مفاوضات خلال الوقت الحالي مع محمد النني، لأننا خارج فترة الانتقالات حاليًا".

وعلق وكيل النني على الصورة المنتشرة له في ملعب مرسول بارك الخاص بنادي النصر، حيث قال: "كنت متواجد بالفعل في السعودية وقتها، لأنني مرتبط ببعض الأعمال الخاصة بي".

وانتشرت صورة بالفعل على مواقع التواصل الاجتماعي عقب مباراة النصر والاتحاد، يظهر فيها وكيل النني في ملعب مرسول بارك، الأمر الذي تسبب في انتشار الأخبار التي ربطت بين العالمي ولاعب الوسط المصري.

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