هل اقتنع أخيرًا بعرض الاتحاد؟ نجم برشلونة السابق يثير الجدل على إنستجرام!

هل نرى نجم برشلونة السابق في دوري روشن؟

يحاول نادي الاتحاد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، تدعيم صفوفه بشكل جيد، بالتعاقد مع أفضل اللاعبين، استعدادًا للمشاركة في كأس العالم للأندية 2023 التي ستقام في جدة.

الاتحاد نجح في التعاقد مع الفرنسي كريم بنزيما ومواطنه نجولو كانتي، بالإضافة إلى البرتغالي جواو فيليكس "جوتا" خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ونشر النجم الإسباني أداما تراوري عبر حسابه على موقع "إنستجرام" في خاصية القصص "ستوريز" فيديو له وهو يتدرب، كتب عليه جملة "قادم إلى السعودية".

وربط البعض بين الفيديو الذي نشره تراروي، ومفاوضات نادي الاتحاد مع في وقت سابق، حيث كان العميد قد أرسل له عرضًا من أجل الانضمام إلى صفوفه، ولكن لم تتم المفاوضات.

ويبدو أن تراوري نجم برشلونة الإسباني و النجم السابق لوولفرهامبتون الإنجليزي ، الذي أصبح لاعبًا حرًا قد يكون اقتنع باللعب مع النمور أو أي فريق آخر.