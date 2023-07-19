هل اقتنع أخيرًا بعرض الاتحاد؟ نجم برشلونة السابق يثير الجدل على إنستجرام!

أحمد رفعت
Ousmane Dembele Luuk de Jong Gavi Adama Traore Barcelona Australia 2022Getty Images
الإتحاددوري روشن السعوديانتقالاتآداما تراوري

هل نرى نجم برشلونة السابق في دوري روشن؟

يحاول نادي الاتحاد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، تدعيم صفوفه بشكل جيد، بالتعاقد مع أفضل اللاعبين، استعدادًا للمشاركة في كأس العالم للأندية 2023 التي ستقام في جدة.

الاتحاد نجح في التعاقد مع الفرنسي كريم بنزيما ومواطنه نجولو كانتي، بالإضافة إلى البرتغالي جواو فيليكس "جوتا" خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ونشر النجم الإسباني أداما تراوري عبر حسابه على موقع "إنستجرام" في خاصية القصص "ستوريز" فيديو له وهو يتدرب، كتب عليه جملة "قادم إلى السعودية".

وربط البعض بين الفيديو الذي نشره تراروي، ومفاوضات نادي الاتحاد مع في وقت سابق، حيث كان العميد قد أرسل له عرضًا من أجل الانضمام إلى صفوفه، ولكن لم تتم المفاوضات.

ويبدو أن تراوري نجم برشلونة الإسباني و النجم السابق لوولفرهامبتون الإنجليزي ، الذي أصبح لاعبًا حرًا قد يكون اقتنع باللعب مع النمور أو أي فريق آخر.

ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

24890 الأصوات

شكرًا للتصويت.

سيتم مشاركة النتائج قريبًا.

ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

  • 13407كريم بنزيما
  • 1604خاليدو كوليبالي
  • 2313روبرتو فيرمينو
  • 1308نجولو كانتي
  • 3087مارسيلو بروزوفيتش
  • 3171صفقة أخرى
24890 الأصوات

اختيارات المحررين