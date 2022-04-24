هل اقترب من ريال مدريد؟! توخيل يعترف: روديجر يريد الرحيل

كشف المدرب الألماني توماس توخيل المدير الفني لنادي تشيلسي عن رغبة لاعبه أنطونيو روديجر بالرحيل عن صفوف البلوز.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها بعد الفوز على وست هام بهدف نظيف في الدوري الإنجليزي ونقلتها "سكاي سبورت".

وقال توخيل: "روديجر يريد أن يغادر النادي، لقد تحدث معي وأخبرني بذلك بالفعل خلال محادثة خاصة بيننا".

وأضاف: "لقد فعلنا كل شيء، أنا والنادي لكن لا يمكننا القتال أكثر من ذلك بسبب العقوبات التي نعاني منها".

وأردف: "لولا العقوبات لكنا قد استطعنا أن نستمر في القتال لكن أيدينا كانت مقيدة، نحن لا نتخذ الأمور بشكل شخصي، هذا هو قراره".

وأنهى كلماته: "هو أحد العناصر الأساسية لدينا، وسيبقى لنهاية الموسم، لكن الأمر محبط، سنفتقده كثيًرا، وسيكون علينا أن نجد حلول أخرى".

جدير بالذكر أن اللاعب ارتبط بأكثر من فريق أوروبي في الفترة الأخيرة، عقب أن فشل تشيلسي في الاستجابة لمطالب وكيل أعماله بحصوله على حوالي 11 مليون يورو في الموسم.