هل اقتربت عودته؟ تفاصيل مكالمة تين هاج لميسون جرينوود بعد حكم البراءة

علي سمير
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Erik ten Hag Man Utd Mason GreenwoodGetty Images
مانشستر يونايتدماسون جرينوودالدوري الإنجليزي الممتازإريك تن هاج

المهاجم الشاب شعر بالارتياح بعد المكالمة

قام إريك تين هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد، بالاتصال بمهاجم الفريق ميسون جرينوود للمرة الأولى منذ إسقاط التهم الموجهة ضده بقضية الاغتصاب.

تم القبض على المهاجم الشاب في يناير 2022 للاشتباه بمحاولة الاغتصاب والاعتداء الجسدي على فتاة، حيث تم الإفراج عنه بكفالة قبل حصوله على حكم البراءة يوم 2 فبراير الجاري.

صحيفة "ذا صن" البريطانية، أكدت أن تين هاج اتصل بالمهاجم الموقوف وأبلغه بسعادته بعد إسقاط كل التهم الموجهة ضده في هذه القضية، وحاول الاطمئنان على الصحة البدنية والعقلية له.

ويأتي ذلك في ظل إعلان مانشستر بعدم انتهاء الأمور رغم هذا الحكم، حيث قرر النادي القيام بتحقيق داخلي خاص لصاحب الـ21 سنة.

ومن جانبه شعر جرينوود بحالة من الارتياح بعد هذه المكالمة التي لا تعني بالضرورة عودة اللاعب للمشاركة من جديد مع الفريق الأول للشياطين الحمر، خاصة بعدما أعرب فريق السيدات بالنادي الإنجليزي عن عدم ارتياحه لعودة اللاعب لفريق الرجال من جديد.

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