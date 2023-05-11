هل استضاف حفلات ساخنة في ملعب الفريق؟ لاعب ريال مدريد السابق يرد بعد 11 عامًا

قصص خيالية لكنها من الواقع!

قبل أكثر من 10 أعوام وبالتحديد في 2012، كان لاعب ريال مدريد، الهولندي رويستون درينتي قد ذهب في رحلة إعارة بنادي إيفرتون، وهناك فجر الكثير من الجدل ليس لمستواه في الملعب، بل لما كان يقوم به خارج الملعب.

أبرز ما أثير عن الهولندي هو أنه دعا أصدقاءه لحفلات في حوض الماء الساخن بملعب تدريبات نادي إيفرتون، الأمر الذي أسال الكثير من الحبر في الصحافة الإنجليزية والإسبانية آنذاك.

وقال درينتي لمنصة "لادبروكس" الإنجليزية للمراهنات: "القصة التي تم تفجيرها آنذاك كان بها شيء من الصحة لكنها تحولت إلى أقاويل غير صحيحة، نعم ذهبت إلى فينش فارم (ملعب تدريبات إيفرتون) في الساعات الأولى من الصباح ولكن فقط مع الأصدقاء والعائلة الذين كانوا يأتون لرؤيتي، لم أر أي خطأ في ذلك على الإطلاق حينها".

وأردف: "جئت إلى إيفرتون عندما كنت أبلغ من العمر 24 عامًا، في بيئة جديدة، وبصراحة شعرت وكأنني إله في وقت انتقالي، لذلك كلما جاء أصدقائي أو عائلتي لزيارتي في إنجلترا، بالطبع كنت سأذهب لأخذهم معي لم يكن الأمر جنونيًا كما تم تصويره في الماضي، أحيانًا كنت آخذ بعض أفراد العائلة، وأحيانًا قد تكون مجموعة من الأصدقاء، لكن لا شيء أكثر جنونًا".

وأضاف: "لم يؤثر ذلك على أي من زملائي في الفريق، لم يكن هناك أحد في ذلك الوقت، أردت فقط جلب الناس الذين أعرفهم إلى هذا المكان".

يأتي هذا على عكس ما كان قد صرح به حارس إيفرتون تيم هاورد آنذاك حول أن عمل درينتي لسلوكيات من هذا النوع تعني أنه "لا يعلم لأي نادٍ يلعب!".