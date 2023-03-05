هل استسلم لضغط مدريد؟ باريس يحدد قيمة التخلي عن كيليان مبابي

باريس سان جيرمان يستعد لكل الاحتمالات بشأن هدافه التاريخي كليان مبابي

عبر الفرنسي كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان وهدافه التاريخي، عن سعادته وشرفه باللعب لفريق العاصمة الفرنسية؛ لكنها تصريحات لم تمنع الصحف الفرنسية عن كشف تفاصيل بالقيمة التي حددها ناديه للتخلي عنه.

وبات مبابي، 24 سنة، هدافًا تاريخيًا لباريس بتسجيله الهدف 201 أمس السبت في شباك نانت بالدوري الفرنسي.

وجدد كيليان عقده مع باريس الصيف الماضي حتى 2025، لكن "ليكيب" قالت إن التجديد به بند يمنح اللاعب الحق بفسخ عقده قبل سنة أي في صيف 2024.

ويعمل باريس على إبقاء هدافه التاريخي مع الفريق لأطول فترة ممكنة، وإن لم يُفعِل اللاعب بند تمديد العقد إلى 2025، حتى يوليو المقبل، وهي المهلة القانونية في العقد؛ فسيضطرون للتخلي عنه الصيف المقبل لتفادي خروجه مجانًا في صيف 2024.

ووفقًا للصحافيين المقربين من باريس فإن نادي العاصمة الفرنسية وضع تقريبًا 200 مليون يورو قيمة لأي صفقة محتملة لضم مبابي الذي كان ريال مدريد راغبًا في ضمه الموسم الماضي بعد نهاية عقده مع باريس.