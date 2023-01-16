هل اجتمع محمد صلاح مع ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان؟!

انتشرت صورة تم نسبها للنجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول وهو على طاولة الغداء مع ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان.
جاء هذا عبر أحد الحسابات على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "تويتر"، ونقلها عنه عدة مواقع جماهيرية لنادي ليفربول في الساعات الماضية.
الصورة لا يظهر فيها صلاح بوضوح، فقط شخص بنفس شعر النجم المصري من ظهره، وثلاثة أشخاص بجوار ناصر الخليفي.
الحساب الذي نشر الصورة أكد أنها لصلاح وأنها تم التقاطها عقب خسارة الريدز أمام برينتفورد في الدوري الإنجليزي في أحد المطاعم.
جدير بالذكر أن تقارير كانت قد ربطت صندوق الاستثمار القطري بشراء حصة في نادي ليفربول في الأيام الماضية.
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