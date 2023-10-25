"هلع في قلوب الجماهير" .. كواليس الاجتماع المرتقب بين إدارة النصر وكاسترو

تعرف على سبب اجتماع إدارة النصر مع كاسترو

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حالة من عدم الرضا تُسيطر على نادي النصر وإدارته على الرغم من تحقيق الفريق لنتائج إيجابية خلال الفترة الماضية، الأمر الذي دفع الإدارة للاجتماع مع المدرب البرتغالي لويس كاسترو.

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النصر حقق الفوز على الدحيل القطري مساء الثلاثاء بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، بالجولة الثالثة ضمن منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.

وكشف الإعلامي الرياضي سعود الصرامي عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، عن الاجتماع الذي جمع بين إدارة النصر وكاسترو.

وجاء نص تغريدة الصرامي كالآتي: "اجتماع فني وإداري بين كاسترو وصناع القرار النصراوي، لمعالجة الوضع الفني المتراجع لخط الدفاع، الذي أدخل الهلع في قلوب عشاق العالمي".

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واستقبلت شباك النصر 6 أهداف خلال آخر 3 مواجهات له، سواء في دوري روشن بهدفين من أبها وهدف واحد من ضمك، وفي دوري أبطال آسيا أمام الدحيل بـ 3 أهداف.

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