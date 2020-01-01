ماذا تعني هلا مدريد؟ صيحة مشجعي ريال مدريد

تعرف على معنى صيحة هلا مدريد التي يرددها جماهير ريال مدريد في المباريات خاصةً الكلاسيكو وهي علامة ترافق المنشورات على تويتر، ولكن ماذا تعني؟

مثل عشاق أي نادٍ في العالم، يحب مشجعو ريال مدريد تأليف أغاني وهتافات جذابة لتشجيع فريقهم، ولكن في بعض الأحيان سوف تستخدم كلمات قليلة، بالنسبة إليهم، مثل قولهم: مرحبا مدريد!

هذه العبارة موجودة في كل مكان يتعلق بالعملاق الإسباني، يمكن سماعها في جميع أنحاء سانتياجو بيرنابيو في أيام المباريات، وهي بمثابة تسجيل تقليدي على وسائل التواصل الاجتماعي وحتى اسم المجلة الخاصة بالنادي.

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كان أيضًا اسم السلسلة الوثائقية لسلسلة مدريد التي تم بثها عام 2017، ومن الواضح أنه شعار مهم للنادي، فماذا تعني عبارة هلا مدريد؟ جول يلقي نظرة.

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ماذا تعني هلا مدريد؟

"هلا مدريد" هي عبارة إسبانية تعني "Go Madrid" أو "تقدم مدريد" أو "هيا يا مدريد". إنها أعجوبة في التشجيع والدعم التي يستخدمهما مشجعو ريال مدريد.

إنها صرخة معركة لمحبي البلانكوس وغالبًا ما يستخدمها اللاعبون أنفسهم.

في سياق مباراة كرة قدم، فإن Hala لها معنى مشابه للكلمة الإسبانية vamos، والتي تترجم إلى "هيا".

هاشتاج #HalaMadrid مألوف الآن على مواقع التواصل الإجتماعي الرسمية لريال مدريد وأنصاره يستخدمونها عندما يعلنون عن ولائهم للنادي على تويتر أو فيسبوك.

كانت الأصول اللغوية مصدرا للنقاش، مع احتمالات بأنها قد تكون مستمدة من اللغة العربية، في حين أنها تشبه أيضا الهتاف الذي يستخدمه مشجعو كرة القدم الفرنسية، أليز!

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ما هي أغنية هلا مدريد؟

Hala Madrid y nada mas (تقدم مدريد ولا شيء غير ذلك )هو نشيد لريال مدريد من تأليف الفنان والمنتج المغربي ريد ون، كتبه الصحفي مانويل جابوا.

تم إصداره في عام 2014، وهي أغنية احتفالية بمناسبة فوز الملكي بدوري أبطال أوروبا للمرة العاشرة.

قال ريد ون في عام 2014: "إنها أغنية ريال مدريد الجديدة، لا أريد أن تكون ترنيمة، أريدها أن تكون أغنية يمكن للعالم كله أن يغنيها".

وأضاف: "لدينا أغنية للعاشرة وهي مدهشة، لقد احتجنا إلى أغنية سهلة يمكن للناس أن يغنوها بسرعة لدعم الفريق وهذا ما فعلناه".

شمل تسجيل الأغنية نجوم للميرينجي، أمثال كريستيانو رونالدو وغاريث بيل ومارسيلو، وجميعهم يظهرون في الفيديو الموسيقي الرسمي لها.

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كلمات هلا مدريد

بالإسبانية

Historia que tu hiciste

Historia por hacer

Porque nadie resiste

Tus ganas de vencer

Ya salen las estrellas

Mi viejo Chamartin

De lejos y de cerca

Nos traes hasta aqui

Llevo tu camiseta

Pegada al corazon

Los dias que tu juegas

Son todo lo que soy

Ya corre la saeta

Ya ataca mi Madrid

Soy lucha soy belleza

El grito que aprendi

Madrid Madrid Madrid

¡Hala madrid!

Y nada mas

Y nada mas

¡Hala madrid!

باللغة العربية

التاريخ الذي صنعته

التاريخ الذي ستصنعه!

لأنه لا يمكن لأحد أن يقاوم

استعدادك للفوز!

النجوم يخرجون الآن!

بلدي تشامارتن القديم ...

من بعيد ومن قريب

أنت تجمعنا جميعًا هنا!

أرتدي قميصك

بجوار قلبي!

الأيام التي تلعبها

هل كل ما انا عليه!

السهم نفذ!

السهم نفذ!

مدريد يهاجم!

أنا كفاح! أنا الجمال!

صرخة تعلمتها:

مدريد! مدريد! مدريد!

هلا مدريد!

ولا شيء أكثر!

ولا شيء أكثر!

هلا مدريد!

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مجلة هلا مدريد

هلا مدريد هي مجلة موسمية تصدر باللغة الإسبانية تم إنتاجها لحاملي بطاقات ريال مدريد.

كما قد تتوقع، تحتوي المجلة على أخبار ريال مدريد، بما في ذلك تقارير المباريات والمقابلات والتحليل والمزيد.

يتلقى أعضاء النادي الرسمي المجلة كجزء من اشتراك عضويتهم ويتم إصدارها لهم وتوزيعها إما في منازلهم أو عبر الإنترنت.

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