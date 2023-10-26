"يا هلا باللي عـوّد" .. النصر يزف بشرى سارة لجماهيره

النصر يعلن عن الخبر المنتظر من جماهيره بشكل رسمي

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زف نادي النصر السعودي، بشرى سارة إلى جماهير الفريق الأول لكرة القدم؛ بالتزامن مع المنافسة الشرسة، في الموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

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النصر الذي توّج بلقب كأس الملك سلمان للأندية العربية، مطلع الموسم الحالي؛ يتصدر جدول ترتيب مجموعته الآسيوية، مع احتلال المركز الثالث في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، برصيد 22 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن الهلال "المتصدر".

وفي هذا السياق.. أعلن النصر عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مشاركة النجم الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم، مساء اليوم الخميس.

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ونشر العالمي، صورة بروزوفيتش في التدريبات؛ معقًا عليها بالقول: "يا هلا باللي عـوّد".

وعلى الرغم من عودته إلى التدريبات؛ إلا أن الأنباء لا تزال متضاربة بشأن مشاركة النجم الكرواتي مع النصر، في مواجهة الفيحاء القادمة، من عدمها؛ كإجراء احترازي، لعدم تجدد إصابته مرة أخرى.

جدير بالذكر أن النصر سيواجه الفيحاء، مساء يوم السبت القادم، ضمن منافسات الجولة 11 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

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