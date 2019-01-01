هلال سوداني يتصدر أجندة أولمبياكوس لسوق الانتقالات الصيفي

مهاجم الجزائر مطلوب في اليونان

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أفادت صحيفة نوتنجهام بوست الإنجليزية أن أولمبياكوس اليوناني حريص جدًا على التعاقد مع المهاجم الجزائري العربي هلال سوداني هذا الصيف.

وانضم المهاجم صاحب الـ31 عامًا لنوتنجهام فروست الصيف الماضي، ورغم بدايته الجيدة بإحراز هدفين في أول 5 مباريات إلا أنه تعرض لإصابة أبعدته عن اللعب حتى أكتوبر، إذ عاد ولعب مباراة واحدة قبل أن تُعاوده الإصابة مجددًا وتُفسد موسمه مع الفريق وتحرمه كذلك من اللعب مع منتخب الجزائر في كأس أمم أفريقيا 2019.

وأفادت الصحيفة الإنجليزية أن سوداني يُعد من أهم طلبات الفريق اليوناني هذا الصيف، إذ لديهم هناك قناعة كاملة بقدرته على النجاح والسير على خطى مواطنيه رفيق جبور وجمال عبدون.

يُذكر أن سوداني لعب 49 مباراة مع منتخب الخُضر سجل خلالهم 22 هدفًا، وهو سادس الهدافين التاريخيين للمنتخب، ويتصدر القائمة عبد الحفيظ تاسفاوت برصيد 34 هدفًا.