"هكذا يلعب ولهذا بحث عن الطرد" .. السخرية من أداء نيمار مع الهلال لا تتوقف

النجم البرازيلي لم يُقدم الأداء المتوقع في مباراة دوري أبطال آسيا مساء أمس

لم تتوقف السخرية من أداء البرازيلي نيمار خلال مباراة فريقه الهلال أمام نافباخور الأوزبكي في دوري أبطال آسيا مساء أمس، بل وقد أصبحت عالمية ولم تقتصر على المشجعين والإعلاميين السعوديين.

الهلال هرب من خسارة موجعة أمام ضيفه في ملعب الدرة بعدما سجل له علي البليهي هدف التعادل الثمين في الوقت القاتل من اللقاء، وقد قدم نيمار أداءً هزيلًا وقد أجمع خبراء التحكيم على تغاضي الحكم عن طرد مستحق له عند الدقيقة الـ59 بعد اعتدائه دون كرة على الخصم.

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حساب "Troll Football" الساخر الشهير على منصة إكس انضم لجموع الساخرين من نيمار، حيث نشر تغريدة أولى كشف خلالها عن السبب الذي يدعو نجم باريس سان جيرمان السابق للبحث عن الطرد وهو أن عيد ميلاد أخته بعد 5 أشهر.

نيمار عُرف خلال مسيرته الكروية بالتواجد دومًا مع أخته في عيد ميلادها الذي تُقيمه في البرازيل سنويًا، وقد تحدث العديد من الأشخاص عن تعمده الإصابة أو الطرد قبل ذلك الموعد.

الحساب الساخر لم يتوقف ونشر تغريدة أخرى تضمنت مقطع فيديو سريع للاعب يُحاول المراوغة الفاشلة ثم يُسدد بعيدًا عن المرمى، وعلق "هكذا كان يلعب نيمار أمام نافباخور".