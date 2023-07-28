هكذا يرد لويس إنريكي الجميل؟ .. الموقف النهائي لبيدري من الرحيل عن برشلونة!

المدرب يقول كلمته!

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن موقف المدرب لويس إنريكي من فكرة ضم باريس سان جيرمان لنجم وسط ملعب برشلونة بيدري جونزاليس.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، والتي أكدت أن لويس إنريكي المدير الفني الجديد لباريس سان جيرمان لم يطلب ضم اللاعب.

كما أوضحت أن الأنباء التي تحدثت عنها تقارير فرنسية اليوم ونقلت تصريحات سابقة عن إنريكي حول بيدري لا تعني أي شيء حيث أنها كانت قبل تدريبه لباريس سان جيرمان.

وأكدت الصحيفة أن اللاعب نفسه لا يفكر بأي شكل من الأشكال في ترك برشلونة، رغم وجود رغبة من باريس سان جيرمان بدفع مبلغ 110 ملايين يورو لضمه.

جدير بالذكر أن تقارير أخرى كانت قد أكدت أن باريس سان جيرمان يريد الحصول على خدمات عثمان ديمبيلي من صفوف برشلونة أيضًا.