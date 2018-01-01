هشام محمد: كنا نتمنى زيادة عدد الأهداف في شباك جيما

الأهلي أهدر فرصة تحقيق فوزاً بنتيجة كبيرة على الفريق الأثيوبي

فيسبوك تويتر بلال محمد

أكد هشام محمد لاعب النادي الأهلي، أنه كان يتمنى أن تزيد نتيجة مباراة فريقه أمام، جيما الإثيوبي، في ذهاب دور الـ 32 من دوري أبطال أفريقيا.

وحقق الأهلي الفوز بهدفين دون رد على حساب الفريق الإثيوبي، في مباراة الذهاب التي جمعت بينهما على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وقال هشام محمد في تصريحات تلفزيونية عقبت اللقاء: "ألف مبروك على الفوز، كنا نتمنى زيادة عدد الأهداف، كي يكون هناك أريحية لنا في مباراة الإياب".

وواصل: "كنا بحاجة إلى ترجمة الفرص التي أهدرناها اليوم، ولكننا كنا نواجه فريق جيد يلعب كرة بشكل منظم وجيد".

وأتم تصريحاته قائلاً: "نحن في فترة صعبة، مليئة بالتحديات وظروف مختلفة، حاصل إخفاق في الفترة الماضية ولكنن أغلقنا هذه الصفحة، الجميع سيكون على قدر المسؤولية من أجل جمهور الأهلي".

الجدير بالذكر أن الأهلي، يحل ضيفاً على جيما في إياب دور الـ 32، يوم الجمعة 21 ديسمبر الحالي.