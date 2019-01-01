هشام محمد: العائدون من الإصابة لا يشاركوا إلا بعد موافقة ثلاث جهات

لاعب الأهلي يوضح كيف يشارك اللاعب العائد من الإصابة مع الفريق

فيسبوك تويتر بلال محمد

أكد هشام محمد، لاعب النادي الأهلي أن أي لاعب مصاب لا يشارك مع الفريق، إلا بالتنسيق بين ثلاث جهات، وهي اللاعب نفسه وطبيب الفريق والجهاز الفني.

وقال محمد في تصريحات بالمؤتمر الصحفي لمباراة فريقه، أمام سيمبا التنزاني في دوري أبطال أفريقيا: "أي لاعب لا يشارك مع الفريق، إلا عندما يكون جاهز بنسبة 100%".

وواصل: "اللاعب يشارك بعد التنسيق بين ثلاث جهات، اللاعب نفسه والجهاز الفني والجهاز الطبي، في اجتماع ثلاثي قبل المباراة".

ويستعد الأهلي، لمواجهة سيمبا التنزاني، مساء غد السبت في إطار مباريات الجولة الثالثة من دوري أبطال أفريقيا، على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

الأهلي يُعلن نفاذ تذاكر مباراة الفريق أمام سيمبا التنزاني، ومن المقرر أن يحضر 12 الف مشجع لهذا اللقاء الذي يقام على استاد برج العرب 🔴 pic.twitter.com/KWLeMdHCXF — جول مصر (@goaleg) February 1, 2019

وتابع: "نسعى إلى تعويض الإخفاق في آخر نسختين من البطولة، وتحقيق اللقب، هدفنا في البداية إلى تصدر المجموعة من أجل تحقيق اللقب المفضل لنا وللجماهير".

وأتم تصريحاته قائلاً: "العناصر الجديدة انسجمت بشكل سريع، وهذا يدل على الجهد الكبير المبذول من الجهاز الفني واللاعبين".

الجدير بالذكر أن الأهلي يحتل صدارة مجموعته برصيد أربع نقاط، بينما يحتل سيمبا المركز الثالث بثلاث نقاط.