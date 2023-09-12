بعد هزيمة كوريا الجنوبية .. رسائل قاسية لسالم الدوسري: "لا تصلح كقائد!"

هزيمة السعودية تسببت في هجوم قوي على جناح الهلال!

رغم أنها مجرد مباراة ودية إلا أنها تسبب في فتح النار على سالم الدوسري؛ جناح أيسر المنتخب السعودي والهلال، الذي تعرض لانتقادات قاسية من قبل الجماهير.

التورنيدو شارك اليوم الثلاثاء، في هزيمة الأخضر السعودي أمام كوريا الجنوبية وديًا بهدف نظيف، ضمن جولة نيوكاسل.

وعقب اللقاء، كتب سالم عبر حسابه الرسمي على منصة "X" للتواصل الاجتماعي: "بعد ختام معسكر منتخبنا الوطني .. استفدنا كثيرًا من التدريبات وتجارب المباريات الودية.. وسنعمل جاهدين على تحقيق أفضل النتائج مستقبلًا لوطننا الغالي بمشيئة الله".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ورغم أن الكثيرين وجهوا التحية للدوسري على ما قدمه في اللقاء، في التعليقات أسفل التغريدة إلا أن فئة ليست بالقليلة هاجمته ووجهت له سهام الانتقادات..

الانتقادات جاءت على غرار: "يا ليت تتعلم كيف تشوت باليسار، مو كل انفراد ترجع الكورة ليمينك"، "مستواكم يحزن نتمنى مستقبلًا تفرحونا"، "منتهي بالهلال وغاثنا بالمنتخب وأناني، غريب أفضل منك بمراحل".

فيما زادت حدة الانتقادات من فئة أخرى، فكتب أحدهم: "استفدنا حاجة إنك منت كفو لكابتنية المنتخب حس يا سالم، وخلك في الهلال، مسوي أخفف غضب الجماهير، يرجع الفرج وهو القائد الحقيقي للمنتخب، الآن 3 أشهر على بطولة آسيا وهزيمتين، كوستاريكا تهزمك وتفوز عليها الإمارات"، فيما أضاف آخر: "يوم اعتزالك سأقيم مأدبة عشاء ضخمة لم يسبق لها مثيل فالشرق الأوسط، سأدعو جميع سكان المنطقة الشرقية بأكملها، يوم اعتزالك سأقيم حفل لم يسبق له مثيل بالعالم، يوم اعتزالك سأحتفل فيه أكثر من يوم زواجي، اعتزل اعتزل واتجه للسناب .. ذبحتنا".

يذكر أن قبل هزيمة الليلة، خسر الأخضر قبل أيام أمام كوستاريكا وديًا بثلاثية مقابل هدف وحيد، في اللقاء الأول للمدرب الإيطالي روبرتو مانشيني، على رأس القيادة الفنية للأخضر.