سداسية المغرب ليست الأسوأ .. "فضيحتان تاريخيتان" في الأولمبياد تؤصلان العقدة المصرية

الفراعنة أصحاب نتيجة كارثية في الأولمبياد من قبل، والمغرب ليست الأولى..

ودع المنتخب المصري، أولمبياد باريس 2024، بهزيمة قاسية من نظيره المغربي، بستة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب لابوجوار، لتحديد المركزين الثالث والرابع.

واستمر فشل المنتخب المصري، في الحصول على أي ميدالية بالأولمبياد، وللمرة الثالثة فقد الفراعنة فرصة الحصول على المركز الثالث، بعد نسختي أمستردام 1928، وطوكيو 1964.

وتعد هزيمة الفراعنة أمام المغرب، ليست هي الأسوأ في تاريخ تحديد المركزين الثالث والرابع في الأولمبياد، بل سبقها نتيجتان تاريخيتان وكان لمصر في إحداها بصمة.

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النتيجة الكارثية الأولى كانت في نسخة 1912 من الأولمبياد وأثناء مباراة تحديد المركز الثالث والرابع، فاز المنتخب الهولندي على فنلندا بتسعة أهداف دون رد.

أما الثانية فكانت في نسخة 1928 بأمستردام، إذ خسرت مصر وقتها أمام إيطاليا بنتيجة 11-3.

جدير بالذكر أن مباراة مصر والمغرب، شهدت العديد من الأرقام القاسية والتاريخية، منها تساوي سفيان رحيمي، نجم المنتخب المغربي، مع المصري مصطفى رياض، على قمة هدافي اللاعبين العرب في تاريخ الأولمبياد برصيد 8 أهداف لكل لاعب.