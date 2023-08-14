"هزيمة الأهلي وتكة على محمد صلاح" .. 4 صفقات في الاتحاد قريبًا!

تطور مثير في ميركاتو نادي الاتحاد

SHAHID

في مفاجأة من العيار الثقيل.. اقترب مسؤولو نادي الاتحاد السعودي، من الإعلان عن 4 صفقات كبرى؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، قبل نهاية الميركاتو الصيفي الحالي.

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الاتحاد تعاقد مع الثنائي الفرنسي كريم بنزيما ونجولو كانتي، بالإضافة إلى متوسط الميدان البرازيلي فابينيو، والجناح البرتغالي الشاب جواو فيليبي "جوتا"، والسعوديين سلطان الفرحان وصالح العمري.

وأعلن الإعلامي الرياضي عدنان جستنيه، عن تطور هائل في مفاوضات إدارة العميد، مع النجم المصري الكبير محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزي؛ قائلًا: "باقي له تكة ويصبح اتحادي".

وكيل أعمال صلاح، نفى في وقتٍ سابق، انتقال النجم المصري إلى دوري روشن السعودي، في الصيف الحالي، معلنًا بقاء اللاعب مع ليفربول، في موسم 2023-2024.

وإلى جانب نجم الفراعنة.. كشف جستنيه في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، عن اقتراب النجم الإسباني سيرخيو راموس، بالإضافة إلى مدافع برازيلي آخر، من ارتداء قميص الاتحاد رسميًا.

ولم يكتفِ الاتحاد بهذه الصفقات.. حيث أكد الإعلامي الرياضي، على أن الفريق، سيوقع مع حسان تمبكتي، مدافع نادي الشباب؛ لمدة 3 مواسم قادمة، مقابل مبلغ مالي، بالإضافة إلى إعارة الثنائي جوتا وعبد الرحمن العبود، إلى الليث.

جدير بالذكر أن النادي الأهلي، ظل يقاتل حتى الساعات القليلة الماضية؛ من أجل التعاقد مع تمبكتي، مع اهتمام كبير من الهلال؛ لحسم الصفقة أيضًا لصالحه.

SHAHID