هرّب 1361 كيلوجرام كوكايين.. السجن 6 سنوات لنجم منتخب هولندا!

أدين مهاجم سبارتك موسكو ومنتخب هولندا سابقًا كوينسي بروميس، بالسجن لمدة 6 سنوات، في اتهامه بالتورط مع تشكيل عصابي في تهريب الكوكايين.

ووفق محكمة في أمستردام، فإن بروميس لعب دورًا حاسمًا في تهريب شحنتين من الكوكايين (1361 كيلوجرامًا) وصلتا إلى ميناء أنتويرب البلجيكي في يناير 2020.

ولم يحضر صاحب الـ32 عامًا جلسة المحاكمة، ولم يتمكن مكتب المدعي العام الهولندي من تسليمه، بانتظار عودته إلى البلاد، من أجل إلقاء القبض عليه.

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وفي يونيو 2023، قضت محكمة في أمستردام على بروميس بالحبس لمدة عام ونصف، بتهمة تورطه في حادث طعن أحد أقربائه، واستأنف اللاعب على هذا القرار في وقت لاحق.

ولعب بروميس 21 مباراة في جميع البطولات مع سبارتك هذا الموسم، سجل خلالها 8 أهداف وقدم 8 تمريرات حاسمة.

وخاض كوينسي 50 مباراة مع منتخب هولندا آخرها في 2021، سجل خلالها 7 أهداف، بخلاف تمثيل مختلف الفئات العمرية مع المنتخبات الهولندية.