هروب من الماضي؟ لهذا غاب هاري كين عن ودية بايرن ميونخ وتوتنهام!

هل لم يرغب الإنجليزي في ملاقاة فريقه السابق؟

غاب الإنجليزي هاري كين أسطورة توتنهام ونجم بايرن ميونخ الحالي، عن تشكيلة الفريق البافاري لمباراة توتنهام الودية التي تقام على ملعب "سيول" بكوريا الجنوبية.

السبب ليس هروبه من الماضي أو رغبته في ذلك، وإنما لأن اللوائح تنص على أن للاعب كرة القدم الحرية في أخذ راحة مدتها 3 أسابيع بعد انتهاء مشاركته في بطولة مجمعة دولية أو قارية يشارك فيها مع منتخب بلاده.

في حالة كين، فقد خاض نهائي يورو 2024 يوم 14 يوليو الماضي، أي إنه يحق له أن يعود بعد نهاية الأسبوع الأول من أغسطس.

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وقال مدرب بايرن فينسنت كومباني عن هذا الأمر: "هاري كين، ألفونسو ديفيز، دايوت أوباميكانو، وكينجسلي كومان لن يكونوا حاضرين، ولكن نأمل أن يكونوا حاضرين في المباراة الأولى في الكأس".

وتشير النتيجة الآن بين الطرفين حتى كتابة هذه السطور إلى تقدم بايرن ميونخ 2-1، هدفا بايرن سجلهما جابرييل فيدوفيتش وليون جوريتسكا، بينما سجل هدف توتنهام الوحيد بيدرو بورو.