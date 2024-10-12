هربا من فندق الإقامة .. لاعبان سودانيان يتركان فريقهما في أمريكا قبل مباراة ودية!

واقعة غريبة في صفوف أشانتي كوتوكو الغاني

في واقعة غريبة، هرب لاعبان سودانيان في صفوف نادي أشانتي كوتوكو الغاني، خلال تواجده في الولايات المتحدة الأمريكية، للمشاركة في مباراة ودية.

وكان أشانتي يستعد لمواجهة فريق دي سي يونايتد، ولكن الثنائي السوداني في صفوف أشانتي عبد الكريم عبد الرحمن يوسف، وعصمت عبد الحميد حسن، هربا من فندق الإقامة!

وكشفت تقارير إعلامية عن أن كاميرات المراقبة في فندق الإقامة أظهرت أن الثنائي السوداني قد غادرا فندق الإقامة إلى سيارة كانت بانتظارهما، دون معرفة أي معلومات إضافية.

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وأوضح الصحفي الغاني جاري سميث أن هروب الثنائي يمثل ضربة قوية للفريق، خاصة وأن عصمت الحسن أحد اللاعبين في التشكيلة الأساسية للفريق، إذ كان مرشحًا بقوة للانضمام إلى صفوف المنتخب السوداني.

وتبحث السلطات الأمريكية حاليًا عن معلومات إضافية بشأن مكان وجود اللاعبين، بينما يتوقع البعض أن يكون لهذا الحادث تداعيات على مستقبل الثنائي السوداني، مما قد يحرمهما من المشاركة في البطولات الدولية والاحتراف خارج البلاد.