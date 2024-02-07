بعد هروبه إلى "سيدات فرنسا" .. هيرفي رينارد قد يعود لفريق سعودي كبير!

مفاجأة كبرى عن هيرفي رينارد..

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بعد 11 شهرًا من رحيله عن منتخب السعودية الأول لكرة القدم؛ يبدو أن المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد، بدأ التخطيط لـ"العودة" إلى المملكة مجددًا.

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رينارد تولى تدريب الأخضر السعودي، في الفترة من يوليو 2019 إلى مارس 2023؛ قبل الرحيل بشكل مفاجئ، لتولي تدريب منتخب فرنسا الأول لكرة القدم لـ"السيدات".

ووفقًا للإعلامي الرياضي طارق الحماد، يبحث المدير الفني الفرنسي عن فريق سعودي لـ"قيادته" رسميًا، خلال الفترة القادمة.

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الحماد تحدث في مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مع وكيل اللاعبين ناصر بن فيصل النعيمي؛ بخصوص مستقبل هيرفي رينارد، وإمكانية عودته لـ"العمل" في السعودية.

النعيمي أكد على إمكانية تولي رينارد، مسؤولية أحد الأندية السعودية بالفعل، أو حتى تعيينه كمدير فني لمنتخب عربي كبير؛ وذلك بداية من شهر أغسطس القادم، بعد نهاية رحلته مع سيدات فرنسا.

وقال وكيل اللاعبين: "قد نسمع عن تولي رينارد، مسؤولية قيادة فريق سعودي أكبر حتى من اسمه"؛ في إشارة ربما إلى الاتحاد أو الأهلي، الذي قيل إنهما قد يغيران مدربيهما بنهاية الموسم الرياضي الحالي.

جدير بالذكر أن رينارد، حقق ثاني أفضل مشاركة للمنتخب السعودي في تاريخ كأس العالم، وذلك في نسخة "قطر 2022"؛ عندما فاز على الأرجنتين (2-1)، قبل الخسارة بصعوبة أمام المكسيك وبولندا.

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