هرب من جحيم النصر .. عبد الفتاح عسيري يتجه للاحتراف الأوروبي رسميًا

ثلاثة مواسم في النصر، لم يظهر خلالها عبد الفتاح عسيري إلا في 40 مباراة فقط، ومر بعديد الأزمات

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بعد فترة صعبة عاشها اللاعب السعودي عبد الفتاح عسيري في النصر منذ رحيله عن الأهلي، أخيرًا قرر الرحيل عن الدوري السعودي بأكمله.

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صاحب الـ29 عامًا انضم للعالمي في صيف 2020، قادمًا من الأهلي، بعدما رفض البقاء في الراقي، اعتراضًا على المقابل المادي لتجديد العقد.

وأعلن نادي ماريهان الفنلندي رسميًا، الحصول على توقيع عسيري في صفقة تمتد لنهاية الموسم الجاري، بعد فسخ عقده مع النصر.

وأوضح النادي في بيانه أن اتجاه اللاعب للدوري الفنلندي جاء كون باب الانتقالات في البلاد لا يزال مفتوحًا، وهو ما لم يتوافر في غالبية الدوريات الأخرى.

وقال عسيري، في تصريحاته للموقع الرسمي لناديه الجديد: "سعيد وفخور بالقدوم لماريهان، أتطلع لبدء مغامرتي الجديدة ومساعدة الفريق لتحقيق أهدافه، وأشكر الجميع هنا على ثقتهم بي ومنحي فرصة تمثيل النادي".

جدير بالذكر أن عسيري لم يظهر في الموسم الجاري من دوري روشن مع العالمي إلا في 12 دقيقة فقط، وبشكل عام لم يشارك إلا في 40 مباراة منذ انضمامه له، سجل خلالها أربعة أهداف وصنع خمسة آخرين.

وعانى الجناح السعودي في النصر من عديد الأزمات، خاصةً مع تصريحه علنًا بعدم إتاحة الفرصة للاعبين المحليين للمشاركة رغم تفوق بعضهم على الأجانب.

Shahid