هربًا من "حمامات الدم".. أماكن خاصة لجماهير فرنسا في لندن!

قمة مرتقبة في ربع نهائي كأس العالم

قررت الجماهير الفرنسية في إنجلترا التجمع في أماكن خاصة، من أجل مشاهدة مواجهة الديوك مع الأسود الثلاثة في كأس العالم قطر 2022.

فرنسا تستعد لخوض مباراة نارية أمام إنجلترا يوم 10 ديسمبر الجاري، في إطار دور الثمانية من مونديال قطر، طمحًا في الحفاظ على لقبها السابق في روسيا.

صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، أكدت أنه من المتوقع توجه آلاف المشجعين الذين يعيشون في المملكة المتحدة إلى العاصمة الإنجليزية لندن لمتابعة اللقاء ولكن في أماكن خاصة بعيدًا عن الشوارع والميادين العامة.

ويرجع ذلك بسبب المخاوف من حدوث اشتباكات مع الجماهير الإنجليزية و"حمامات دم" في حالة فوز فرنسا ونزول جماهيرها إلى الاحتفال في لندن.

ولذلك قامت مجموعة "Frogs in London" بمحاولة جمع الجماهير الفرنسية في عرض خاص لمتابعة المباراة بعيدًا عن صخب الشوارع والميادين.

وقال تيم هيلمستتر المسؤول عن هذا الحدث:"سنفتح أبوابنا يوم السبت قبل ساعة ونصف من المباراة، وسنقوم ببيع التذاكر للجماهير الفرنسية التي ستفضل الانضمام لهذا العرض بدلًا من التجمع في الميادين العامة والمخاطرة بإغضاب جماهير إنجلترا".

جدير بالذكر أن فرنسا تأهلت إلى ربع النهائي بعد الفوز على بولندا 3/1، بينما صعدت إنجلترا إلى نفس الدور بعد إسقاط السنغال بثلاثية نظيفة.