غضب إيطالي كبير بسبب مباراة نابولي وفيورنتينا في السعودية

سلط الإعلام الإيطالي، الضوء على "قلة" الحضور الجماهيري، في بطولة كأس السوبر المحلي، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية، على أراضيها.

نابولي انتصر (3-0) على فورنتينا، مساء يوم الخميس، في المباراة الأولى من المربع الذهبي ببطولة كأس السوبر الإيطالي؛ ليتأهل إلى النهائي، في انتظار الفائز من اللقاء الذي سيجمع إنتر ولاتسيو.

وكالة "أنسا" الإيطالية كشفت عن مقاطعة جماهير نادي نابولي، حضور بطولة كأس السوبر الإيطالي، في نسختها الحالية؛ بسبب إقامتها في المملكة العربية السعودية، حيث اعتبرت أن المسابقة المحلية، تم بيعها مقابل مبلغ من المال.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ومن ناحيتها.. ذكرت شبكة "ilnapolista"، أن حملة جماهير نابولي، بمقاطعة حضور كأس السوبر الإيطالي، وجدت دعمًا قويًا من عشاق فيورنتينا، على عكس ناديي إنتر ولاتسيو، التي من المتوقع أن تشهد مباراتهما، حضورًا أكبر في المدرجات.

الشبكة أشارت إلى أن جماهير نابولي، مستغربة من موقف رئيس ناديهم، الذي ظهر سعيدًا في السعودية، على الرغم من تحذيره في شهر أكتوبر الماضي، من اللعب في منطقة الشرق الأوسط، التي تشهد توترًا سياسيًا كبيرًا.

تفاعل من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الأزمة

أما رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع أزمة الحضور الجماهيري "القليل" في لقاء نابولي وفيورنتينا؛ حيث كتاب حساب باسم "christian" عبر منصة "إكس": "شاهدت المباراة.. يبدو أنها ودية؛ يجب أن يتم لعب كأس السوبر، في الملعب الأولمبي فقط، حتى يتمكن المشجعون الفعليون من الذهاب".

وعلق حساب باسم "IGigi78"، على قلة الحضور الجماهيري في مباراة نابولي وفيورنتينا؛ قائلًا بسخرية: "الملعب الخالي في الرياض؛ هو متعة لا حدود لها.. كأس السوبر الوطني الذي يُلعب على الجانب الآخر من العالم؛ هراء غير مسبوق"، بينما وصف "𝗚𝗝𝘂𝘀𝘁𝗷𝘂𝘃𝗲"، صورة الاستاد الفارغ في اللقاء بـ"المحرجة للغاية".

وركز مجموعة من الإعلاميين الإيطاليين؛ في مقدمتهم إيفان كارديا وفرانكو فاني، على اللافتة التي تم رفعها في مدرجات جماهير نابولي، والتي تصف نادي لاتسيو بـ"التافه".

جدير بالذكر أن إنتر سيلتقي لاتسيو، في العاشرة من مساء اليوم الجمعة، على ملعب "الأول بارك" الخاص بنادي النصر، ضمن منافسات نصف النهائي الثاني، من بطولة كأس السوبر الإيطالي.