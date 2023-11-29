هراء سخيف .. مطالب بـ"موت" تقنية الفيديو بسبب أزمة نيوكاسل وباريس!

لقطة أثارت الجدل بشكل واضح

حملة إنجليزية عنيفة تم شنها على الحكم البولندي سيمون مارتشينياك، بعد التعادل القاتل لباريس سان جيرمان مع نيوكاسل بدوري أبطال أوروبا.

نيوكاسل كان متقدمًا بهدف دون رد سجله ألكساندر إيساك، وفي الدقيقة 97 من عمر اللقاء كانت اللحظة الحاسمة باصطدام الكرة بيد تينو ليفرامنتو لاعب الماكبايز بعدما ارتدت من صدره، ليحتسب الحكم ركلة جزاء سجلها كيليان مبابي.

إيدي هاو مدرب نيوكاسل قال للصحفيين:"إنها ليست ركلة جزاء، يجب أن نأخذ في الاعتبار مدى سرعة الكرة، لقد ارتطمت في صدره أولًا وبعدها يده من مسافة قريبة للغاية، لا يمكنني التحدث باستفاضة عن كل ما يدور بداخلي وإلا سأكون في ورطة".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف:"أعتقد أن الحكم كان يحظى بمباراة جيدة للغاية قبل هذه اللحظة ولكنه تعرض للكثير من الضغوط في هذه اللقطة".

ويشير إيدي هاو في حديثه إلى التفاف العديد من لاعبي باريس حول الحكم، بالإضافة إلى الصيحات المتواصلة من جماهير باريس خلال تلك الواقعة.

وفي سياق متصل قال ستان كوليمور لاعب ليفربول السابق:"VAR .. لقد حان وقت موت هذه الخاصية".

وقال جاري لينيكر أسطورة إنجلترا ونجم برشلونة السابق عبر حسابه على منصة "إكس":"كيف بحق الجحيم يتم احتساب هذه اللعبة ركلة جزاء لصالح باريس؟ لقطة سخيفة للغاية".

وفي سياق متصل قال آلان شيرر أسطورة نيوكاسل:"يا لها من كمية كبيرة من الهراء، أداء قتالي رائع من كل لاعب في نيوكاسل لا يجب إفساده بقرار مثير للاشمئنزاز".

يذكر أن باريس يحتل المركز الثاني بالمجموعة السادسة لدوري الأبطال بـ7 نقاط، بفارق 3 نقاط عن بوروسيا دورتموند المتصدر، بينما يأتي كل من نيوكاسل وميلان بالمركزين الثالث والرابع بـ5 نقاط.