"هراء" التحكيم الإنجليزي لا يعجب محمد صلاح .. رد فعل قوي من نجم ليفربول بعد فضيحة إلغاء هدف لويس دياز

محمد صلاح قام برد فعل ملحوظ بعد فضيحة إلغاء هدف لويس دياز أمام توتنهام..

قرر المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول الانضمام إلى ركب لاعبي "الريدز" الذين أبدوا احتجاجهم على أداء التحكيم المثير للجدل خلال مباراة الفريق أمام توتنهام في قمة الجولة السابعة لمنافسات موسم 2023-2024 من الدوري الإنجليزي.

ليفربول خسر أمام توتنهام بنتيجة 2-1 في المباراة التي أقيمت مساء السبت على ملعب "توتنهام هوتسبير"، والتي شهدت الكثير من الحالات الجدلية بطرد اثنين من نجوم "الريدز"، بالإضافة إلى إلغاء هدف صحيح سجله لويس دياز في الشوط الأول بداعي التسلل بسبب خطأ في تقنية الفيديو المساعد.

صلاح قام بالإعجاب بأول تغريدة له منذ ما يقرب من ست سنوات عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، حيث عبر "الملك المصري" عن مشاعره بشكل واضح.

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وقام صلاح بالإعجاب بتغريدة نشرتها النسخة الإنجليزية لشبكة "beIN Sports" أثناء تحليل لقطة إلغاء هدف لويس دياز من قبل آندي جراي وريتشارد كيز، حيث وصف جراي قرار إلغاء الهدف بـ"الهراء".

وبعد ذلك، ألغى صلاح إعجابه بالتغريدة، لكن المصري محق في الشعور بالظلم بعد أن أوضح خبير تقنية الفيديو، ديل جونسون، سوء التواصل مع الحكم الرئيسي سيمون هوبر والذي أدى إلى إلغاء الهدف.