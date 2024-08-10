"هذه جديدة" .. الكشف عن حقيقة توسط روبن نيفيش لحل أزمة سعود عبد الحميد وجورج جيسوس

أزمة سعود انتهت .. فهل توسط نيفيش لحلها؟

انتشرت بعض الأخبار خلال الساعات الماضية، تؤكد على أن روفن نيفيش لاعب وسط الهلال، هو من توسط من أجل حل الأزمة التي حدثت بين سعود عبد الحميد ومدربه جورج جيسوس المدير الفني للفريق.

وواجه سعود عبد الحميد الفترة الماضية بسبب رغبته في الاحتراف، في حين تتمسك إدارة الهلال باستمراره، رغم تلقيها عرضًا أوروبيا خلال الصيف الجاري.

ونشر الإعلامي الهلالي عبد الرحمن الجماز عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي تغريدة بها الخبر المنشور بشأن توسط نيفيش لحل أزمة عبد الحميد مع جيسوس، نافيًا هذا الأمر.

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وعلق الجماز في تغريدته قائلًا: "هذه جديدة .. ولكن الأكيد أن هذا الأمر لم يحدث في الهلال، أقولها بثقة".

وشارك سعود عبد الحميد في مباراة الهلال الودية الأخيرة ضد النجمة، ليُعلن استعداده لمواجهة الأهلي في نصف نهائي كأس السوبر السعودي.