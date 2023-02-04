"هذه إهانة وتلاعب!".. أسطورة تشيلسي يهاجم إدارة النادي بسبب زياش

موقف المغربي استفز الكثيرين

يملك الأسطورة الهولندي رود خوليت مكانة كبيرة لدى جماهير تشيلسي لأنه لعب للفريق 3 مواسم بين عامي 1995 و1998، وكذلك تولى في نفس الفترة مهمة تدريب الفريق ليصبح من نوادر اللاعبين الذين تولوا المهمتين في أوروبا بوقت واحد.

لكن كل هذا الإرث لم يمنع خوليت من انتقاد تشيلسي وإدارته بعد الموقف الذي حصل مع المغربي حكيم زياش بمنع انتقاله عمدًا إلى باريس سان جيرمان في آخر لحظات الميركاتو الشتوي.

وقال خوليت في تصريحات لمنصة "زيجو سبورت" الهولندية: "لم يكن هذا سلوكًا حدث عفوًا من تشيلسي، لقد كان عملًا واعيًا من قبل النادي، هذا استهتار وإهانة".

وأضاف: "أعرف زياش بعض الشيء، إنه شخص رائع، لا يمكنني القلق عليه لكن بعد هذا السلوك قد يضيف مشاعر سيئة للفريق".