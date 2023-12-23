جوهرة ريفر بليت متاحة بسعر مغرٍ

فتح الأرجنتيني كلاوديو إتشيفري، لاعب ريفر بليت، الباب أمام عمالقة أوروبا من أجل التحرك لضمه خلال العام المقبل.

ويعتبر إتشيفري، الملقب بـ"ميسي الجديد"، أحد الأهداف الرئيسية لبرشلونة ومانشستر سيتي وتشيلسي، إلا أن البارسا هو الأكثر اهتمامًا بضمه، مع وجود رغبة من اللاعب في ارتداء قميص البلوجرانا.

وقال إتشيفري في تصريحات لشبكة "ESPN": "لن أجدد عقدي مع ريفر بليت، سأستمر لمدة 6 أشهر أخرى أو عام وبعد ذلك سنرى ما سيحدث".

وينتهي تعاقد إتشيفري مع النادي الأرجنتيني في ديسمبر 2024، مع وجود شرط جزائي في عقده بقيمة 25 مليون يورو، بينما يبدو البارسا مستعدا لدفع مبلغ أكبر من أجل ضمه، لكن على دفعات منفصلة.

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وأضاف اللاعب صاحب الـ17 عامًا: "أنا سعيد بالفوز مع ريفر بليت بكأس أبطال السوبر ليجا الأرجنتيني، رغم ذلك كنت أرغب في المزيد من الدقائق مع (المليونيرات)".

وأشارت "ESPN"، إلى أن إتشيفري لديه عقد حتى ديسمبر 2024 وسيكون سعره المبدئي منخفضًا، في حالة الانتقال خلال السوق الصيفية الأوروبية، أو حتى يمكنه الرحيل دون ترك يورو واحد في خزائن النادي خلال عام واحد.