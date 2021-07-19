"هذا هو سر التزام حمدالله وتدريباته المكثفة"

الجميع يُشيد بالتزام الهداف المغربي مع النصر

أشاد الجميع بالتزام عبد الرزاق حمدالله في تدريبات النصر استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد، إذ تُظهر مقاطع الفيديو القادمة من بلغاريا حيث يُقيم العالمي معسكره انخفاض وزن النجم المغربي كثيرًا ومدى الجدية في تدريباته.

ويأتي ذلك بعد فترة من توجيه انتقادات لاذعة لحمدالله تتعلق بالتزامه وجديته في التدريبات خلال الموسم الماضي، وقد كشف الناقد الرياضي علي الغامدي عن سر ذلك الالتزام.

الغامدي أوضح خلال تصريحاته في برنامج الحصاد الرياضي أن تعاقد النصر مع المهاجم فينسنت أبو بكر أشعر حمدالله بالقلق على مركزه ودفعه لبذل المزيد من الجهد ليكون جاهزًا مع انطلاق الموسم الجديد.

وأضاف "عودة حمدالله بتلك الطريقة وقيامه بالتدريبات البدنية خلال فترة إجازته وقبل بدء مرحلة الإعداد مع النصر يعود لتعاقد النادي مع فينسنت أبو بكر، إذ شعر اللاعب أنه بات على المحك وأن هناك من يُهدد مكانه في الفريق".

علي الغامدي - جدة :

"حمدالله" شعر أنه على المحك وبدأ يقوم بتمارين لياقيه بعد أن تعاقد النصر مع "أبو بكر" ..

الحصاد الرياضي ... pic.twitter.com/n3mxGdniZs — برامج قناة 24 الرياضية (@sport_24tv) July 19, 2021

أتم "النصر بتعاقده مع أبو بكر نقل رسالة لحمدالله مفادها ضرورة بذله للجهد واستعادة مستواه والالتزام في التدريبات لضمان الاستمرار مع الفريق وتجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم القادم".

يُشار إلى أن حمدالله تُوج بلقب هداف الدوري السعودي في أول موسمين له مع النصر، لكن مستواه تراجع بقوة في الموسم الماضي ودخل في عدة مشاكل مما كلفه انتقادات لاذعة من الإعلام والجماهير النصراوية.