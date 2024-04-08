“هذا هو سبب تألق بيلينجهام”.. جوارديولا يكشف سر نجم ريال مدريد!

جوارديولا يتحدث عن ميزة بيلينجهام...

كشف بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، عن الميزة التي تجعل جود بيلينجهام، لاعب ريال مدريد، واحد من أفضل لاعبي خط الوسط في العالم بالفترة الحالية.

ومنذ انضمام بيلينجهام، إلى ريال مدريد في مطلع الموسم الحالي، ويقدم اللاعب الإنجليزي مستويات مميزة، جعلته يتصدر قائمة هدافي فريقه، بعد تسجيله 20 هدفًا كافة المسابقات، ومن المنتظر أن يكون أحد مصادر الخطورة أمام مانشستر سيتي في المباراة المرتقبة.

وسيلعب ريال مدريد، أمام مانشستر سيتي مساء غد الثلاثاء، ضمن ذهاب مباريات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، على ملعب سانتياجو برنابيو، معقل الفريق الملكي.

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وقال جوارديولا، عن بيلينجهام في المؤتمر الصحفي للمباراة: "لقد بدأ مسيرته مع بوروسيا دورتموند بشكل مميز، منذ أن كان عمره 17 عامًا، وهذا ليس فقط بسبب مهاراته إنما بسبب تفكيره وعقليته".

وتابع: "لقد جاء إلى ريال مدريد، مع لاعبين مميزين ومدرب مثل كارلو أنشيلوتي، يتمتع بقدرة مذهلة على معرفة أفضل توظيف لكل لاعب، وهذا ما ظهر سريعًا مع بيلينجهام الذي قدم موسمًا رائعًا من حيث تسجيل الأهداف وصناعتها، وتمركزه في الملعب".

وأضاف: "لقد كان بيلينجهام طيلة عمره لاعبًا رائعًا، ليس فقط مع ريال مدريد، حتى مع منتخب إنجلترا الذي يشارك معه منذ أن كان 19 أو 20 عامًا، ولازال أمامه مسيرة طويلة".

جدير بالذكر أن مانشستر سيتي، كان مهتمًا بالتعاقد مع بيلينجهام في الموسم الماضي، ولكن ريال مدريد حسم الصفقة مقابل 103 مليون يورو.