"هذا هراء".. تصريحات مثيرة من صديقة فالفيردي عقب توديع ريال مدريد دوري الأبطال

ماذا قالت صديقة نجم ريال مدريد بعد وداع الملكي لدوري الأبطال؟

نشرت مينا بونينو، صديقة فيدي فالفيردي، لاعب ريال مدريد على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تحليلها لمباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي بالأمس في دوري الأبطال.

وودع ريال مدريد بطولة دوري أبطال أوروبا بعد هزيمته بنتيجة 4-0، أمام مانشستر سيتي في إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقالت مينا بونينو، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" : "هل هذا هراء؟ نعم كنا متحمسين جدًا؟ نحن نحلم به كل عام ولكن عليك أن تقبل وتستمر".

وتابعت: "لا يوجد الكثير لتوبيخ لاعبي ريال مدريد إنها كرة القدم وعلى هذا النحو فاز الفريق الذي كان متفوقًا بشكل كبير ".

وأضافت: "لا أعتقد أن هناك مذنب هناك مراحل جيل في جميع الأندية صعودًا وهبوطًا لقد استثمر السيتي كثيرًا وانعكس ذلك".

وواصلت تصريحتها قائلة: "كان أداء ريال مدريد أفضل مع تشيلسي أو ليفربول لأنهم يخرجون دائمًا للعب ولكن الضغط على الهجوم مثل نظام جوارديولا هو ما جعل الفريق سئ للغاية ".

وأكدت صديقة فالفيردي، "يمكنك استثمار الملايين في أفضل لاعبي كرة القدم وعدم تجاوز دور الستة عشر ولكن إذا كانت هناك خطة لعبة ولاعبين مدربين فيمكنهم إبطال الخصم تمامًا ذهنيًا وبدنيًا".

وشارك فالفيردي، خلال المباراة بشكل كامل وقدم مستوى جيد بعكس باقي زلائه في الفريق، ولكن لم ينجح وحده في مساعدة الريال على عدم الانهيار.